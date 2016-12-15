В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столбСегодня в 13:51
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Водитель был пьян.
Вечером 8 февраля 2017 года в Тюмени на улице Тимофея Чиркова 25-летний водитель Hyundai i30 протаранил опору освещения.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, молодой человек был пьян. Он получил травму головы.
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