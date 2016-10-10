Не сработали датчики.

Ночью 9 февраля самолет-амфибия БЕ-200 совершил вынужденную посадку в Кольцово. Ему пришлось 1,5 часа кружить над екатеринбургским аэропортом, вырабатывая топливо.

Борт направлялся из Таганрога в Хабаровск к месту постоянной дислокации. Ему нужно было совершить три дозаправки: в Ростове-на-Дону, Раменском и Екатеринбурге. Наполнив баки, он вылетел из уральской столицы в 23.41. Однако датчики закрытия шасси не сработали, в связи с чем было принято решение о возвращении в Кольцово.

Борт по-прежнему в аэропорту, устраняются неполадки, после чего самолет отправится в Хабаровск, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России.

Стоит отметить, что самолет-амфибия БЕ-200 используется для тушения лесных пожаров.