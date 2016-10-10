×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электроникеСегодня в 13:31

  • Текст

Не сработали датчики.

Ночью 9 февраля самолет-амфибия БЕ-200 совершил вынужденную посадку в Кольцово. Ему пришлось 1,5 часа кружить над екатеринбургским аэропортом, вырабатывая топливо.

Борт направлялся из Таганрога в Хабаровск к месту постоянной дислокации. Ему нужно было совершить три дозаправки: в Ростове-на-Дону, Раменском и Екатеринбурге. Наполнив баки, он вылетел из уральской столицы в 23.41. Однако датчики закрытия шасси не сработали, в связи с чем было принято решение о возвращении в Кольцово.

Борт по-прежнему в аэропорту, устраняются неполадки, после чего самолет отправится в Хабаровск, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России.

Стоит отметить, что самолет-амфибия БЕ-200 используется для тушения лесных пожаров.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×