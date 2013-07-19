Под Екатеринбургом пьяного лихача остановили стрельбой09 февраля в 15:36
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У нарушителя не было прав.
Ночью 8 февраля 2017 года сотрудники екатеринбургской ГИБДД устроили погоню за стрельбой. От автоинспекторов пытался скрыться 20-летний водитель ВАЗ-2109.
Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в 1.31 на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги сотрудники ДПС заметили, как "девятка" на большой скорости пронеслась на красный свет. Полицейские начали преследование, по громкоговорителю призывая водителя остановиться. Однако он ускорился до 120-140 километров в час и выехал на Пермский тракт.
В районе 335 километра трассы один из инспекторов сделал два предупредительных выстрела в воздух, а затем начал стрелять по колесам. Только спустившие шины заставили "шумахера" остановиться.
Нарушителем оказался житель поселка Уфимский (Ачитский район). С ним ехали 39-летняя женщина и 31-летний мужчина. Вся троица была пьяна.
У водителя не оказалось прав. Он был неоднократно судим за кражи, грабеж и угон. Последний раз его выпустили из колонии в конце 2016 года.
В отношении молодого человека составлено четыре административных протокола. Он арестован на 10 суток.
Фото: Валерий Горелых
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