Столкнулись две иномарки.

Днем 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова - Белинского столкнулись две иномарки.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель Subaru двигался по Белинского. Он начал разворачиваться, и в это время в него врезалась Hondа, за рулем которой находилась 33-летняя женщина. Автоледи госпитализировали в ГКБ №24 с ушибом грудной клетки.