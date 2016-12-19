В ДТП в центре Екатеринбурга пострадала автоледи09 февраля в 16:14
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Столкнулись две иномарки.
Днем 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Фурманова - Белинского столкнулись две иномарки.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водитель Subaru двигался по Белинского. Он начал разворачиваться, и в это время в него врезалась Hondа, за рулем которой находилась 33-летняя женщина. Автоледи госпитализировали в ГКБ №24 с ушибом грудной клетки.
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