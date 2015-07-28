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Во Франции прогремел взрыв на АЭС09 февраля в 16:30

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Есть пострадавшие.

На севере Франции прогремел взрыв на атомной электростанции "Фламанвиль". ЧП произошло в центральном машинном зале станции и не затронуло ядерную инфраструктуру, пишет Ouest-France. Есть пострадавшие

По заявлению муниципальных властей, происшествие не грозит утечкой радиации. План чрезвычайных мер не был приведен в действие.

Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в марте 2011 года произошла крупная авария на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Из-за землетрясения и цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Последствия ЧП устраняют до сих пор.

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