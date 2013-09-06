В Полевском должник на Land Cruiser "похитил" приставов 09 февраля в 18:01
- Текст
Арестовавших автомобиль.
В Полевском должник умчал двух судебных приставов на своем арестованном Land Cruiser.
Днем 7 февраля 2017 года сотрудники ФССП задержали автомобиль на улице Крылова. Владелец задолжал банкам порядка 10 миллионов рублей. Судебные приставы сели в салон автомобиля, чтобы переговорить с должником. Тот отказался добровольно передать внедорожник и рванул с места. Через некоторое время автомобиль остановили полицейские.
"Как ни странно, ни хозяин машины, ни приставы никаких претензий друг другу не высказали", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Несмотря на это, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, пояснил он "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 08:26
США замуруют на границе с Мексикой 21 миллиард долларов
Стену возведут к 2020 году.Сегодня в 08:04
В Челябинске пожарная машина раздавила иномарку
С женщиной.Сегодня в 07:54
Российских пенсионеров отпустят с "Миром"
До 1 июля 2020 года.09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.09 февраля в 19:56
Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"
За аренду земли под комплексом.09 февраля в 19:37
Куйвашев возглавил медиарейтинг уральских губернаторов
За январь.09 февраля в 19:15
Неизвестный мужчина надругался над школьницей в Нефтеюганске
Розыск преступника ведется 4 день.09 февраля в 19:13
Более 550 уральцев "застолбили" бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Подав заявки.09 февраля в 19:09
За побег ребенка из тюменского детсада ответили 6 человек
Отделались "легким испугом".09 февраля в 18:57
Иностранцев в Китае пересчитают по "пальчикам"
На границе.09 февраля в 18:49
Парковке на газонах "выписали" штраф
В законодательном комитете Госдумы09 февраля в 18:42
Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей
Срываются уже третьи торги.09 февраля в 18:37
На Южном Урале задержали этническую ОПГ
Торговавшую наркотиками.09 февраля в 18:31
Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья
В Минобороны РФ.09 февраля в 18:26
Екатеринбургские перевозчики "трясут" с мэрии деньги за детей
Перевезенных по льготной цене.
-
06 сентября 2013 в 16:08
Кемеровские приставы арестовали кота за долги
Хозяин сразу нашел деньги.05 августа 2016 в 16:25
Приставы 3 часа "выкуривали" екатеринбуржца из арестованного Suzuki
Банку задолжал прежний владелец.20 мая 2016 в 11:05
Екатеринбуржец лишился красного Ferrari за долги
Аналогичных машин в России всего четыре.23 августа 2013 в 15:37
Свердловчанин лишился павильона из-за кредитов
Уралец задолжал 4,5 миллиона рублей.14 июня 2013 в 16:07
За долги друга уралец расплатился собственной машиной
У жителя Лесного судебные приставы арестовали "Газель".08 февраля в 19:28
Тюменских полицейских заподозрили в пытках
Двое из них арестованы.13 января в 13:49
Тюменцы похитили подростка из-за 50 тысяч рублей
Их задержали.11 января в 19:18
Уральцы несли приставам миллионы на блюдечке
Боясь не попасть за границу на Новый год.01 ноября 2016 в 14:58
Администрацию Полевского шантажируют фекалиями
Из-за многомиллионного долга.01 ноября 2016 в 13:35
Арест выбил из екатеринбуржца алименты
Он мигом нашел работу.
Главные новости
- 09 февраля в 18:06Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке
- 09 февраля в 17:29"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
- 09 февраля в 16:30Во Франции прогремел взрыв на АЭС
- 09 февраля в 16:05За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура
- 09 февраля в 15:14Избиение оппонента Новикова обернулось уголовным делом
Аналитика
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.