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Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке09 февраля в 18:06

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Но не стал писать заявление.

В больницу Екатеринбурга с пулевым ранением рта поступил 28-летний мужчина.

По данным Life.ru, инцидент произошел ночью на Вторчермете на остановке "Умельцев". При каких обстоятельствах екатеринбуржец получил ранение из травматического пистолета, неизвестно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в настоящее время мужчина не может говорить. Однако он написал записку с просьбой не проводить проверку и ничего не выяснять.

Несмотря на это, полицейские намерены разобраться в ситуации.

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