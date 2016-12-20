Но не стал писать заявление.

В больницу Екатеринбурга с пулевым ранением рта поступил 28-летний мужчина.

По данным Life.ru, инцидент произошел ночью на Вторчермете на остановке "Умельцев". При каких обстоятельствах екатеринбуржец получил ранение из травматического пистолета, неизвестно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в настоящее время мужчина не может говорить. Однако он написал записку с просьбой не проводить проверку и ничего не выяснять.

Несмотря на это, полицейские намерены разобраться в ситуации.