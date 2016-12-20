Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке09 февраля в 18:06
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Но не стал писать заявление.
В больницу Екатеринбурга с пулевым ранением рта поступил 28-летний мужчина.
По данным Life.ru, инцидент произошел ночью на Вторчермете на остановке "Умельцев". При каких обстоятельствах екатеринбуржец получил ранение из травматического пистолета, неизвестно.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в настоящее время мужчина не может говорить. Однако он написал записку с просьбой не проводить проверку и ничего не выяснять.
Несмотря на это, полицейские намерены разобраться в ситуации.
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