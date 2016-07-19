В Челябинске пожарная машина раздавила иномаркуСегодня в 08:04
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С женщиной.
9 февраля 2017 года в Челябинске на пересечении улиц Бейвеля и Краснопольского проспекта машина пожарной помощи столкнулась с Subaru.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС России по Челябинской области, автоледи на иномарке не пропустила пожарных, ехавших на вызов с включенными спецсигналами.
Пострадавшую госпитализировали. Насколько сильно виновница ДТП пострадала, не уточняется.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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