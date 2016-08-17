Он смог сам встать.

Вечером 9 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова, 25 на припаркованный около дома ZAZ Chance с высоты пятого этажа упал мужчина. Он выжил.

"Поймал себе Карлсона на крышу. Видимо очередной синтетический наркоман", - пишет екатеринбуржец Анатолий Тиханов в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Мужчина смог самостоятельно встать. При этом он утверждал, что не падал, а машину видит впервые.

"Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12 в 18.27. Мужчину госпитализировали. Сейчас по факту проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Видео: Анатолий Тиханов | vk.com