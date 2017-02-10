Спасти удалось лишь треть.

416 дельфинов-гринд выбросились на пляж косы Фэйрвелл на севере Южного острова Новой Зеландии. Более 250 животных погибли. Спасением остальных занимаются свыше 300 добровольцев, передает "Уралинформбюро".

Волонтеры смогли вывести с мелководья значительную часть оставшихся в живых гринд и теперь, выстроившись в живую цепь, стараются не допустить их повторного выброса на сушу.

"Надеюсь, прилив отнесет их в море, и они уйдут", - цитирует "Российская газета" регионального директора Службы охраны окружающей среды Эндрю Ламасона.

По его словам, на данный момент вся прибрежная зона усеяна трупами дельфинов.

Стоит отметить, что гринды регулярно совершают "массовые самоубийства" в Новой Зеландии. Только за последние десять лет насчитали как минимум девять подобных случаев. Масштабные "акции" фиксировались лишь дважды: в 1918 году на островах Чатем погибли более 1000 морских животных, а в 1985 в Окленде на сушу выбросились свыше 450 китообразных.

По одной из версий, подобное поведение дельфинов может быть результатом сбоя навигации.