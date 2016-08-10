Алапаевский школьник едва не погиб из-за селфи в заброшенной шахтеСегодня в 10:51
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Глубиной 60 метров.
В Алапаевске подросток провалился в заброшенную 60-метровую шахту, пытаясь сделать селфи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Инцидент произошел 4 февраля 2017 года в районе шлакоотвала. К счастью, ребенок упал на полутораметровый уступ на глубине 20 метров. Удар смягчили снег и мусор.
Мальчик в любой момент мог полететь на дно шахты и боялся даже пошевелиться. К счастью, на поверхности остались его приятели, которые вызвали спасателей. Те вытащили школьника и передали бригаде скорой помощи. Обошлось без серьезных травм.
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