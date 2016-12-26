Огонь вспыхнул на балконе.

В ночь на 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелась квартира в 10-этажке.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.35. На площади 8 "квадратов" полыхал балкон на 3 этаже. На месте работали 4 единицы техники и 11 человек. В 1.22 огонь был потушен.

Спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек, в том числе двоих детей.