Ночной пожар "выселил" екатеринбуржцев из 10-этажкиСегодня в 13:13
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Огонь вспыхнул на балконе.
В ночь на 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте загорелась квартира в 10-этажке.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 00.35. На площади 8 "квадратов" полыхал балкон на 3 этаже. На месте работали 4 единицы техники и 11 человек. В 1.22 огонь был потушен.
Спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек, в том числе двоих детей.
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