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Самолет-амфибия не может вылететь из Кольцово вторые суткиСегодня в 15:45

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Сбой в электронике до сих пор устранен.

Самолет-амфибия БЕ-200, накануне совершивший вынужденную посадку в Кольцово, до сих пор не может вылететь. Неисправность пока устранить не могут.

Борт МЧС направлялся из Таганрога в Хабаровск к месту постоянной дислокации. По пути ему необходимо было совершить несколько дозаправок, в том числе в Екатеринбурге. Наполнив баки, он вылетел из уральской столицы 8 февраля в 23.41. Однако датчики закрытия шасси не сработали, хотя сам механизм был исправен. Было принято решение вернуться в Кольцово.

10 февраля после наладки оборудования самолет совершил контрольный облет, но датчики вновь не сработали, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС России. Самолет с 5 членами экипажа отправится в Хабаровск, как только неисправность устранят.

Стоит отметить, что БЕ-200 используется для тушения лесных пожаров.

Ранее по теме:
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике

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