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У тюменца украли марку стоимостью 3 миллиона долларовСегодня в 13:56

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Он "грешит" на любовницу.

Филателист из Тюмени остался без марки, входящей в десятку самых дорогих на планете.

Мужчина случайно приобрел несколько альбомов с марками в Казахстане, заплатив за них от 10 до 40 долларов. Среди их содержимого филателист обнаружил марку с изображением святого Грааля. Подобных всего несколько штук в мире, и стоимость каждой достигает трех миллионов долларов.

Фотографией жемчужины своей коллекции тюменец поделился с подругой, живущей в Австрии. По его словам, та задумала коварный план. Женщина призналась в любви сибиряку и выманила его вместе с "самым дорогим" в Австрию. Пообещав выйти за него замуж, обманщица втерлась в доверие, а затем выкрала коллекцию и передала ее любовнику, который продал раритет, пишет "Лайф".

О пропаже марки тюменец узнал из немецких СМИ, написавших, что найдена третья марка "Святой Грааль", и указавших имя ее нового хозяина.

Сейчас обманутый филателист просит полицию вернуть ему старинную марку и найти ее похитительницу. Стоит отметить, что ранее он безрезультатно обращался к австрийским стражам порядка, передает "Уралинформбюро".

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