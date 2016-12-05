×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье две женщины погибли в огнеСегодня в 15:00

  • Текст

Из-за неисправной печи.

В ночь на 10 февраля 2017 года в поселке Кукуштан вспыхнул деревянный жилой дом. К моменту приезда пожарных пламя охватило 50 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ходе тушения были обнаружены тела двух женщин 48 и 76 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×