Из-за неисправной печи.

В ночь на 10 февраля 2017 года в поселке Кукуштан вспыхнул деревянный жилой дом. К моменту приезда пожарных пламя охватило 50 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

В ходе тушения были обнаружены тела двух женщин 48 и 76 лет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Проводится проверка.