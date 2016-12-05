В Прикамье две женщины погибли в огнеСегодня в 15:00
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Из-за неисправной печи.
В ночь на 10 февраля 2017 года в поселке Кукуштан вспыхнул деревянный жилой дом. К моменту приезда пожарных пламя охватило 50 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
В ходе тушения были обнаружены тела двух женщин 48 и 76 лет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Проводится проверка.
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