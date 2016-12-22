В Челябинске в лобовом ДТП погиб мужчинаСегодня в 17:15
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Столкнулись две легковушки.
10 февраля 2017 года в 11.20 в Челябинске на Прибрежной улице автомобиль Nissan Tiida выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2107.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 65-летний водитель "семерки" скончался до приезда скорой помощи. Виновник аварии получил травмы.
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