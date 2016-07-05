В Челябинске 13 многоэтажек остались без водыСегодня в 15:47
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Из-за коммунальной аварии.
В 8.30 10 февраля 2017 года в Челябинске на Комсомольском проспекте произошел порыв водовода диаметром 300 миллиметров. Вода хлынула на проезжую часть. Автомобилистам пришлось ехать по кузов в воде.
(Видео: группа "ВКонтакте" "ЧП ДТП Челябинск")
Как сообщили "Уралинформбюро" в МУП "ПОВВ", без воды остались 13 многоэтажек по Комсомольскому проспекту и улице Молдавской. Сейчас на месте работают аварийные бригады.
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