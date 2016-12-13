В Югре в ДТП с грузовиком погиб мужчинаСегодня в 16:05
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На месте работают автоинспекторы.
Днем 10 февраля 2017 года на 844 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Daewoo и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, погиб водитель легковушки. На месте работают сотрудники автоинспекции. Причина аварии выясняется.
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