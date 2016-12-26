Под Нижневартовском иномарка протаранила грузовик на обочинеСегодня в 17:37
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Погиб человек.
Утром 10 февраля 2017 года на 23 километре трассы Нижневартовск - Радужный Nissan протаранил стоявший на обочине грузовик "Урал".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, водитель легковушки погиб. Обстоятельства аварии выясняются.
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