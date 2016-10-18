В Зауралье иномарка врезалась в фуру - двое погибшихСегодня в 16:27
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Еще два человека пострадали.
10 февраля 2017 года около 10.00 на 225 километре трассы "Иртыш" (Юргамышский район) лоб в лоб столкнулись Nissan Almera и фура Scania.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Курганской области, на встречную полосу при обгоне выехал 45-летний водитель легковушки. Мужчина и его 28-летняя пассажирка скончались на месте. Еще две их попутчицы получили травмы различной степени тяжести.
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