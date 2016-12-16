В Екатеринбурге сгорела "Газель" Сегодня в 17:01
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На дублере Сибирского тракта.
На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге сгорела грузовая "Газель". Машина вспыхнула около 11 утра. На место выезжали пожарные.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Пострадавших нет.
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