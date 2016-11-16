Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водительСегодня в 17:20
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Пассажиры не пострадали.
Днем 10 февраля 2017 года на переезде Аргаяш - Ишалино "КамАЗ" попал под пассажирский поезд сообщением Новый Уренгой - Челябинск.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, грузовик выскочил на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель "КамАЗа" погиб. В поезде пострадавших нет.
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