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Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водительСегодня в 17:20

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Пассажиры не пострадали.

Днем 10 февраля 2017 года на переезде Аргаяш - Ишалино "КамАЗ" попал под пассажирский поезд сообщением Новый Уренгой - Челябинск.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, грузовик выскочил на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель "КамАЗа" погиб. В поезде пострадавших нет.

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