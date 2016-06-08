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Челябинка сломала позвоночник в ДТП с пожарной машинойСегодня в 17:34

  • Текст

Ехавшей на вызов.

В Челябинске на перекрестке Бейвеля и Краснопольского проспекта пожарная машина протаранила Subaru. Пострадала женщина-водитель легковушки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, иномарка не предоставила преимущество спецтранспорту, ехавшему с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Автоледи госпитализирована с травмой грудного отдела позвоночника.

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