Челябинка сломала позвоночник в ДТП с пожарной машинойСегодня в 17:34
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Ехавшей на вызов.
В Челябинске на перекрестке Бейвеля и Краснопольского проспекта пожарная машина протаранила Subaru. Пострадала женщина-водитель легковушки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, иномарка не предоставила преимущество спецтранспорту, ехавшему с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
Автоледи госпитализирована с травмой грудного отдела позвоночника.
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