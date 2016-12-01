После разговора с директором.

Ученик одной из школ Кудымкарского района Прикамья попытался покончить с собой после разговора с директором, пишет местное издание Parmanews.

Днем 8 февраля 2017 года мальчик случайно разбил стенд с фотографиями в коридоре школы, за что получил выговор от директора. Вернувшись в интернат, где он живет в дни учебы, ребенок попытался покончить с собой. К счастью, в комнату заглянула педагог. Мальчика госпитализировали.

Правоохранительные органы проводят проверку, передает "Уралинформбюро".