И двое детей.

Поисками вертолета, рухнувшего накануне в районе Телецкого озера на Алтае, занимаются более 160 спасателей.

"68 человек находятся в населенном пункте Яйлю и ждут вертолет, который перебросит их на мыс Кокши. Остальные группы спасателей будут формироваться в течение дня", - сообщили РИА "Новости" в региональном ГУ МЧС.

Robinson R-66 потерпел крушение в Турочакском районе около 20.20 - очевидцами стали сотрудники местного заповедника, которые и вызвали спасателей.

По данным источника ТАСС, на борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, бывший вице-премьер региона, бизнесмен Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка. Вместе с тем общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов опровергает данные о нахождении на борту несовершеннолетних.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, полет Robinson в районе озера согласован не был. Согласно одной из версий, воздушное судно могло завернуть к заповеднику, чтобы забрать оттуда сотрудника, заболевшего пневмонией, пишет "Коммерсантъ".

Как уточнил представитель компании "Алтай авиа", этот вертолет, базировавшийся у них в ангаре, принадлежит одноименному аэроклубу.

Стоит напомнить, что Анатолий Банных в 2009 году был на борту Ми-171, упавшего на Алтае во время незаконной охоты на архара. Бизнесмен оказался в числе четверых выживших, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли. Банных попал под уголовное преследование за незаконную охоту, но суд оправдал его.