В Калифорнии идет срочная эвакуация населенияСегодня в 08:33
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Из-за угрозы прорыва дамбы.
В США объявлена срочная эвакуация жителей районов, прилегающих к озеру Оровилль в Калифорнии, - одну из крупнейших в стране дамб вот-вот может прорвать, сообщает Associated Press.
Озеро оказалось переполнено из-за сильных дождей - вода начала вытекать через резервный водосброс. Причиной стала эрозия основного водосброса плотины, приблизительный размер промоины 60 на 9 метров, она продолжает увеличиваться, передает "Уралинформбюро".
Местные СМИ публикуют фотографии с воздуха в опасной зоне - хайвей в северном направлении забит автомобилями бегущих из района жителей, пишет slavicsac.com.
Стоит отметить, что дамба Оровилля длиной 230 метров – самая высокая в США. Само озеро - крупнейший искусственный резервуар в Калифорнии. В случае прорыва дамбы под угрозой окажутся северные регионы штата, в том числе округа Йоло и Сакраменто.
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