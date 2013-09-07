Из-за угрозы прорыва дамбы.

В США объявлена срочная эвакуация жителей районов, прилегающих к озеру Оровилль в Калифорнии, - одну из крупнейших в стране дамб вот-вот может прорвать, сообщает Associated Press.

Озеро оказалось переполнено из-за сильных дождей - вода начала вытекать через резервный водосброс. Причиной стала эрозия основного водосброса плотины, приблизительный размер промоины 60 на 9 метров, она продолжает увеличиваться, передает "Уралинформбюро".

Местные СМИ публикуют фотографии с воздуха в опасной зоне - хайвей в северном направлении забит автомобилями бегущих из района жителей, пишет slavicsac.com.

Стоит отметить, что дамба Оровилля длиной 230 метров – самая высокая в США. Само озеро - крупнейший искусственный резервуар в Калифорнии. В случае прорыва дамбы под угрозой окажутся северные регионы штата, в том числе округа Йоло и Сакраменто.