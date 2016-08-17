Мужчина умер по дороге в больницу.

В ночь на 11 февраля 2017 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Хабаровск.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, на борту стало плохо 63-летнему мужчине. Его на скорой повезли в городскую больницу №1, однако по дороге пассажир скончался.

По предварительным данным, у мужчины было онкологическое заболевание. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Стоит добавить, что на борту воздушного судна было 392 пассажира и 7 членов экипажа.