В Екатеринбурге из-за онкобольного экстренно сел самолет13 февраля в 09:38
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Мужчина умер по дороге в больницу.
В ночь на 11 февраля 2017 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Хабаровск.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, на борту стало плохо 63-летнему мужчине. Его на скорой повезли в городскую больницу №1, однако по дороге пассажир скончался.
По предварительным данным, у мужчины было онкологическое заболевание. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Стоит добавить, что на борту воздушного судна было 392 пассажира и 7 членов экипажа.
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