Огонь тушили около 3 часов.

В ночь на 13 февраля 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелся клуб "Дом Печати".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 1.58. Огонь охватил 40 "квадратов" - полыхала кровля здания.

"Сложность в тушении пожара заключалась в том, что возгорание происходило в вентиляционном канале отложений с последующим распространением на кровлю", - цитирует служба спасения "СОВА" начальника дежурной смены службы пожаротушения Андрея Чернецкого.

На тушении работали 7 единиц техники и 23 человека. Пожар был полностью потушен в 4.40. Информации о пострадавших нет.