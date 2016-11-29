Священник на Land Cruiser сбил "коллегу"13 февраля в 10:14
- Текст
На "зебре".
ДТП с участием двух священнослужителей произошло во Владимире утром 12 февраля 2017 года. Батюшка за рулем Land Cruiser совершил наезд на "коллегу" на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на областное управление МВД.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя проводится административное расследование, сообщает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
29 ноября 2016 в 18:01
В Москве священник на BMW задавил мужчину
И скрылся.02 мая 2015 в 17:47
В массовом ДТП под Тюменью погиб священник
Он скончался в больнице.13 февраля в 13:35
В Югре Land Cruiser расплющил Renault
Седан выбросило на встречку.13 февраля в 13:24
В Прикамье фура снесла прицепом легковушку
Один погибший, двое пострадавших.13 февраля в 13:13
В Екатеринбурге из-за колеи с дороги вылетели 4 машины
Одна за другой.13 февраля в 12:59
В Перми в ДТП угодили две машины "Яндекс. Такси"
Возле ТЦ "Земляника".13 февраля в 11:35
На Ямале бесправник устроил лобовое ДТП на трассе
Пострадали два человека.13 февраля в 11:12
В Прикамье дорогу не поделили фура и легковушка
Машины улетели в сугроб.10 февраля в 17:37
Под Нижневартовском иномарка протаранила грузовик на обочине
Погиб человек.10 февраля в 16:27
В Зауралье иномарка врезалась в фуру - двое погибших
Еще два человека пострадали.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".