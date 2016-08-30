Ночью.

В ночь на 12 февраля 2017 года на 20 километре дороги Екатеринбург - Косулино фура Mercedes насмерть сбила 38-летнего мужчину.

Он шел по дороге в попутном с грузовиком направлении. Водитель пояснил, что не заметил мужчину, так как было темно, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, На одежде пешехода не было светоотражателей.