Под Екатеринбургом фура задавила мужчину13 февраля в 09:35
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Ночью.
В ночь на 12 февраля 2017 года на 20 километре дороги Екатеринбург - Косулино фура Mercedes насмерть сбила 38-летнего мужчину.
Он шел по дороге в попутном с грузовиком направлении. Водитель пояснил, что не заметил мужчину, так как было темно, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, На одежде пешехода не было светоотражателей.
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