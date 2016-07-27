Опоздавший на самолет челябинец избил сотрудника "Победы"13 февраля в 10:24
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И скрылся.
В московском аэропорту Внуково пассажир, опоздавший на самолет до Челябинска, избил сотрудника авиакомпании "Победа".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2017 года. Южноуралец подошел к стойке регистрации, когда она уже была закрыта. До окончания посадки оставалось всего 3 минуты. Мужчину не пустили на борт. После этого он поднялся в офис авиакомпании и потребовал возврата денег. Произошла перепалка, во время которой пассажир плюнул в лицо сотрудника "Победы" и несколько раз ударил его кулаком по голове.
После этого хулиган скрылся. Пострадавший написал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.
"Победа" призывает депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение "черных списков". Недостаточно жесткие меры позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
(Видео: Телеканал 360, YouTube)
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