На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись 10 машин13 февраля в 10:33
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За 15 минут.
Утром 11 февраля 2017 года на 29 километре автодороги Пермь - Екатеринбург за 15 минут произошло 7 ДТП. В результате столкновения 10 автомобилей, в том числе большегрузов, травмы получили два человека. Оба пострадавших госпитализированы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Все фотографии: Cherchan, форум teron.ru
По предварительным данным, причиной дорожных аварий стало несоответствие скорости транспорта погодным условиям - в стужу трассу окутал густой туман.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства всех ДТП.
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