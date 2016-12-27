Огонь охватил 40 "квадратов".

Вечером 11 февраля 2017 года в Екатеринбурге загорелся недостроенный дом на улице Братской 27/2.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение поступило в 21.08. Огонь охватил 40 "квадратов". Полыхали строительные инструменты и мебель не 3 этаже.

На месте работали 3 единицы техники и 7 человек. Пожар был потушен в 22.47. Никто не пострадал.

Следует отметить, что этот дом уже несколько лет не могут ввести в эксплуатацию. Пайщики высотки "Три Д-клуб" выходили на митинг, однако не смогли повлиять на скорость строительства.