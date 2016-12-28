Машины улетели в сугроб.

Днем 12 февраля 2017 года на объездной дороге Краснокамска столкнулись фура MAN и легковой автомобиль. По данным очевидцев, от удара машины выбросило с проезжей части в сугроб. Снимки аварии выложили в Интернет пользователи соцсетей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, в ДТП никто не пострадал, проводится проверка.