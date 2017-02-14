Патриарха Грузии пытались отравить13 февраля в 11:18
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Его телохранителя вызвали на допрос.
Главу православной церкви Грузии Илию II, возможно, пытались отравить, сообщает местная телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения информации нет. По данным канала, охрана высокопоставленного священнослужителя усилена.
Католикос-патриарх всея Грузии сейчас находится в Берлине и готовится к операции на воспаленном желчном пузыре, передает "Уралинформбюро". В Грузию из Германии вызвали главу охраны Илии II – на допрос по делу о безопасности священнослужителя.
Ранее, 10 февраля 2017 года, в аэропорту Тбилиси задержали управляющего имуществом патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны, которые направлялись к патриарху.
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