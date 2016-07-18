На Ямале бесправник устроил лобовое ДТП на трассе13 февраля в 11:35
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Пострадали два человека.
Вечером 12 февраля 2017 года на 12 километре трассы Салехард - Лабытнанги лоб в лоб столкнулись Hyundai и Kia.
Как рассказали "Уралинфорбмюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, на встречную полосу выехал водитель Hyundai - он превысил скорость, не учтя погодные и дорожные условия. Выяснилось, что ранее он был лишен прав.
Виновник аварии госпитализирован с различными травмами. Водителю Kia назначено амбулаторное лечение.
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