Второго ребенка спасла бабушка.

В Серовском городском округе в поселке Ключевой во время пожара в деревянном частном доме на улице Совхозной погиб 2-летний ребенок.

Трагедия произошла поздно вечером 10 февраля 2017 года. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности печного отопления. В доме находилась 75-летняя бабушка с двумя мальчиками 2 и 4 лет. Их мать отправилась встречать супруга и двух дочерей 11 и 13 лет из гостей.

Из-за сильного задымления бабушке стало плохо, и она смогла вывести на улицу только одного ребенка. Второй погиб, отравившись угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По факту случившегося проводится проверка.