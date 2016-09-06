При пожаре под Серовом погиб 2-летний мальчик13 февраля в 11:10
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Второго ребенка спасла бабушка.
В Серовском городском округе в поселке Ключевой во время пожара в деревянном частном доме на улице Совхозной погиб 2-летний ребенок.
Трагедия произошла поздно вечером 10 февраля 2017 года. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности печного отопления. В доме находилась 75-летняя бабушка с двумя мальчиками 2 и 4 лет. Их мать отправилась встречать супруга и двух дочерей 11 и 13 лет из гостей.
Из-за сильного задымления бабушке стало плохо, и она смогла вывести на улицу только одного ребенка. Второй погиб, отравившись угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По факту случившегося проводится проверка.
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