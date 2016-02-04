Возле ТЦ "Земляника".

В Перми на проспекте Парковый не поделили дорогу два автомобиля "Яндекс. Такси". ДТП произошло днем 12 февраля 2017 года возле ТЦ "Земляника": у LADA Vesta и Renault Logan раскурочены бамперы.

Как сообщили "Уралинформбюро" очевидцы, в аварии никто не пострадал.



Позже на место подъехал еще один автомобиль "Яндекс. Такси", фото: Елена Янчук, vk.com