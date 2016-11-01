×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге из-за колеи с дороги вылетели 4 машины13 февраля в 13:13

  • Текст

Одна за другой.

Днем 12 февраля 2017 года в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта произошло сразу несколько аварий. По словам водителей, виной тому стала опасная колея на дороге, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

Сначала на снежный вал у обочины вынесло автомобиль неустановленной марки. Позже из колеи выбросило Kia, двигавшуюся из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Она отлетела на другое авто.

Затем с дороги выбросило Kia Sportage, после нее в кювет угодила Kia Sorento. В последней машине находились две женщины. Одну из них увезли в больницу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На газовой бочке

На газовой бочке

По собственной небрежности.

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×