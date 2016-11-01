В Екатеринбурге из-за колеи с дороги вылетели 4 машины13 февраля в 13:13
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Одна за другой.
Днем 12 февраля 2017 года в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта произошло сразу несколько аварий. По словам водителей, виной тому стала опасная колея на дороге, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".
Сначала на снежный вал у обочины вынесло автомобиль неустановленной марки. Позже из колеи выбросило Kia, двигавшуюся из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Она отлетела на другое авто.
Затем с дороги выбросило Kia Sportage, после нее в кювет угодила Kia Sorento. В последней машине находились две женщины. Одну из них увезли в больницу.
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