В Первоуральске ВАЗ сбил 13-летнего школьника13 февраля в 13:15
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Тот неожиданно выскочил перед машиной.
11 февраля 2017 года в Первоуральске на улице Ленина 74-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 13-летнего мальчика.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, подросток выбежал на дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Школьника госпитализировали. Проводится проверка.
Следует напомнить, что в последнее время среди подростков стала популярна опасная игра "Беги или умри!". Ее суть в том, чтобы пробежать как можно ближе перед движущимся транспортом и уцелеть.
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