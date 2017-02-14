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В Первоуральске ВАЗ сбил 13-летнего школьника13 февраля в 13:15

  • Текст

Тот неожиданно выскочил перед машиной.

11 февраля 2017 года в Первоуральске на улице Ленина 74-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 13-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, подросток выбежал на дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Школьника госпитализировали. Проводится проверка.

Следует напомнить, что в последнее время среди подростков стала популярна опасная игра "Беги или умри!". Ее суть в том, чтобы пробежать как можно ближе перед движущимся транспортом и уцелеть.

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