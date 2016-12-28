Один погибший, двое пострадавших.

12 февраля 2017 года на 132 километре трассы Кунгур - Соликамск в ДТП с участием фуры и легковушки погиб 51-летний мужчина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Пермскому краю, водитель грузовика Mercedes-Benz Actros двигался со стороны Соликамска в направлении Кунгура. Он выбрал небезопасную скорость, из-за чего прицеп машины занесло на встречную полосу, где ехал Renault Megane.

51-летний водитель легковушки скончался на месте. Его пассажиры - 47-летняя женщина и 23-летний юноша - госпитализированы с многочисленными травмами.

По факту аварии проводится проверка.