Седан выбросило на встречку.

Ранним утром 13 февраля 2017 года на 66 километре трассы Нижневартовск - Сургут произошло смертельное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, водитель Renault, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser.

Водитель Renault скончался на месте. Его пассажиры - двое взрослых и 13-летний ребенок - пострадали.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Обстоятельства выясняются.