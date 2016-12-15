В Югре Land Cruiser расплющил Renault13 февраля в 13:35
- Текст
Седан выбросило на встречку.
Ранним утром 13 февраля 2017 года на 66 километре трассы Нижневартовск - Сургут произошло смертельное ДТП.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, водитель Renault, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара легковушку выбросило на встречку, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser.
Водитель Renault скончался на месте. Его пассажиры - двое взрослых и 13-летний ребенок - пострадали.
Сейчас на месте аварии работают полицейские. Обстоятельства выясняются.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
15 декабря 2016 в 11:48
В Югре легковушка "догнала" КамАЗ - погиб человек
Еще двое пострадали.28 декабря 2016 в 10:29
В Югре фура снесла легковушку
Погиб человек.07 декабря 2016 в 10:04
В Югре "буханку" протаранили два КамАЗа - погиб человек
Еще трое пострадали.17 ноября 2016 в 11:23
В Югре в лобовом ДТП пострадали два человека
Столкнулись "Лада" и "Газель".18 октября 2016 в 10:46
В Югре в ДТП с микроавтобусом погиб человек
Еще четверо пострадали.22 сентября 2016 в 17:04
В ХМАО Infiniti сбил людей на обочине - один погиб
Двое в реанимации.03 августа 2016 в 10:46
В ХМАО Hyundai въехал в грузовик и легковушку - виновник погиб
Еще три человека пострадали.10 февраля в 17:37
Под Нижневартовском иномарка протаранила грузовик на обочине
Погиб человек.06 февраля в 14:04
На Южном Урале после ДТП сгорела иномарка - погиб мужчина
Пострадала женщина с детьми.06 февраля в 10:37
В Югре в ДТП с автоцистерной пострадали двое детей
И взрослый.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".