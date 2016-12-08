Медики приехали к его жене.

В ночь на 13 февраля 2017 года в Сургуте на фельдшера скорой помощи напал пьяный мужчина. Медики приехали по вызову на улицу 30 лет Победы. Помощь потребовалась женщине, которую поколотил ее пьяный супруг. Последний вел себя агрессивно и, по словам фельдшера, бросился на нее с кулаками.

Сейчас сотрудница скорой проходит медэкспертизу, а мужчину вызвали в отделение полиции для дачи объяснений, рассказали "Уралинформбюро" в окружном УМВД России.