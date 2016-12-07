Пострадали три человека.

Днем 13 февраля 2017 года в Челябинске около главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета внедорожник Lexus СХ-470 протаранил Mercedes и снес четырех человек на остановке. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Это жесть. Все произошло прямо передо мной, мы стояли за мерседесом на повороте. Мужик на лексусе несся на мигающий зеленый по проспекту, а ребята на мерседесе заворачивали к ЮУрГУ. В итоге Лексус вынесло на остановку, прямо на людей, а мерседес развернуло. Когда это видишь вживую, становится страшно, КУДА можно ТАК торопиться, чтобы не смотреть на ситуацию на дороге?? ЗАЧЕМ так спешить, что подвергать опасности других? И кто знает, что было бы, если бы мы оказались первыми в очереди на поворот", - пишет на своей странице в соцсети свидетель аварии Татьяна Садовская (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что за рулем Lexus находился 57-летний мужчина. После столкновения с Mercedes внедорожник наехал на две маршрутки и сбил несколько человек на остановке. Трех девушек 17, 18 и 21 года госпитализировали. Точное количество пострадавших и их диагнозы уточняются.

Фото: ГИБДД по Челябинску