В кафе.

В Екатеринбурге двое мужчин отказались оплачивать счет в кафе, представившись сотрудниками ФСБ, которые недавно вернулись из Сирии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", инцидент произошел на прошлой неделе. Двое прилично одетых мужчин поужинали в заведении на 10 тысяч рублей.

На выходе их задержала группа охранного предприятия "СОВА". Через некоторое время приехали полицейские, которым "чекисты" представились уже обычными гражданами. Тем не менее один смельчак заявил, указывая на своего товарища: "Подполковник ФСБ, которого вы садите".

Лжесиловиков доставили в отделение полиции для разбирательства.

"Нетрезвые гости были доставлены в отдел полиции № 7 и опрошены. Были установлены их личности. При этом выяснилось, что к службе в государственных структурах граждане отношения не имеют. Представитель администрации кафе написал заявление, по которому службой участковых уполномоченных организована проверка. Однако, по имеющейся информации, один из посетителей на следующий день все же вернулся в заведение и рассчитался за заказ, чем снял претензии администрации кафе", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.