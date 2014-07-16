ХВС придется перекрыть.

Днем 13 февраля 2017 года в Екатеринбурге рядом с домом №33а по улице Крылова строители во время раскопочных работ зацепили водовод.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", повреждена труба диаметром 50 миллиметров. Сейчас на месте работают коммунальщики. Им предстоит отключить "дырявую" сеть. Без водоснабжения останется один дом.

После этого устранять аварию будут сами строители.