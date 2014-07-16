×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге строители повредили водовод на ВИЗе13 февраля в 16:35

Фотография

ХВС придется перекрыть.

Днем 13 февраля 2017 года в Екатеринбурге рядом с домом №33а по улице Крылова строители во время раскопочных работ зацепили водовод.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", повреждена труба диаметром 50 миллиметров. Сейчас на месте работают коммунальщики. Им предстоит отключить "дырявую" сеть. Без водоснабжения останется один дом.

После этого устранять аварию будут сами строители.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На газовой бочке

На газовой бочке

По собственной небрежности.

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×