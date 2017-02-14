В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"13 февраля в 18:32
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Который находится в СИЗО.
В ночь на 12 февраля 2017 года в Екатеринбурге на улице Учителей сгорел внедорожник Hyundai Santa Fe, который принадлежал основателю клуба единоборств "Храбр" Никите Мальцеву.
В пресс-группе городского УМВД сообщили "Уралинформбюро", что машина находилась на стоянке. Сообщение о возгорании поступило в отдел полиции в 2 часа ночи. При этом супруга владельца иномарки отметила, что машиной не пользовались около месяца. Для установления точных причин возгорания проводится пожарно-техническая экспертиза.
Следует отметить, что Никиту Мальцева взяли под стражу как раз месяц назад. 12 января его задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в декабре 2016 года Мальцев узнал, что силовики изъяли техническое оборудование букмекерской конторы. Он обещал директору помочь вернуть технику и избавить его от дальнейших проверок. Услугу он оценил в 1,2 миллиона рублей. При этом мужчина не собирался ничего предпринимать.
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