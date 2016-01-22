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Пьяный тюменец отправился на гоночный трек13 февраля в 19:59

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Чтобы показать всем класс.

12 февраля пьяный водитель пикапа едва не спровоцировал аварию на автогонках в Тюмени. Во время соревнований на озере Алебашево мужчина за рулем Toyota Hilux решил показать спортсменам мастер-класс и вырулил на гоночную трассу.

Судьи вовремя остановили заезд, что позволило избежать аварии, а водитель "японца" потерял управление и врезался в снежный бруствер. Об инциденте сообщили в Госавтоинспекцию.

Прибывшие на место сотрудники ДПС провели освидетельствование "гонщика" - алкотестер показал 0,69 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.


Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Как выяснилось, 39-летний тюменец в декабре 2015 года уже был лишен прав на 18 месяцев за езду под мухой. Теперь ему грозит уголовная ответственность. С гоночного трека водителя пикапа доставили в отдел полиции.

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