В Перми подросток покалечился в батут-центреСегодня в 08:51
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Сделав сальто.
В Перми 14-летний подросток серьезно травмировался в батут-центре Закамска. Делая сальто, мальчик упал вниз головой в короб с поролоновыми кубиками.
Как рассказал отец ребенка корреспонденту "Комсомольской правды в Перми", несчастный случай произошел три месяца назад, врачи диагностировали у подростка перелом-вывих позвонка в шейном отделе и компрессионный перелом двух грудных позвонков. После экстренной операции школьник почти месяц пролежал в отделении нейрохирургии детской краевой больницы, еще месяц ему придется носить фиксирующий корсет, и на этом реабилитация не закончится.
Мальчик учится в специализированной школе полиции, где физическая подготовка очень важна, и, скорее всего, документы оттуда придется забрать.
По словам отца, администраторы батут-центра даже не проводили с детьми инструктаж, хотя там заверяют в обратном. Родители подали заявление в прокуратуру, откуда материалы направили в следственные органы, поскольку есть признаки преступления по ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей". Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".
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