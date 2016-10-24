Сделав сальто.

В Перми 14-летний подросток серьезно травмировался в батут-центре Закамска. Делая сальто, мальчик упал вниз головой в короб с поролоновыми кубиками.

Как рассказал отец ребенка корреспонденту "Комсомольской правды в Перми", несчастный случай произошел три месяца назад, врачи диагностировали у подростка перелом-вывих позвонка в шейном отделе и компрессионный перелом двух грудных позвонков. После экстренной операции школьник почти месяц пролежал в отделении нейрохирургии детской краевой больницы, еще месяц ему придется носить фиксирующий корсет, и на этом реабилитация не закончится.

Мальчик учится в специализированной школе полиции, где физическая подготовка очень важна, и, скорее всего, документы оттуда придется забрать.

По словам отца, администраторы батут-центра даже не проводили с детьми инструктаж, хотя там заверяют в обратном. Родители подали заявление в прокуратуру, откуда материалы направили в следственные органы, поскольку есть признаки преступления по ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей". Она предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".