На Тайване перевернулся автобус - погибли 32 туристаСегодня в 10:04
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12 человек выжили.
Неподалеку от столицы Тайваня - города Тайбэй перевернулся туристический автобус, погибли 32 человека, пишет Reuters.
По предварительным данным, машина врезалась в ограждение и перевернулась. В автобусе находились 44 человека – 30 погибли на месте, двое скончались в больнице. Большая часть из них – пожилые люди, передает "Уралинформбюро".
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